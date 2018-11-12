В Монголии от загрязнения воздуха в год погибает свыше 4000 человек

CA-NEWS (MNG) - «В Монголии в год погибает 4000 с лишним человек из-за загрязнения воздуха: инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, рак лёгких и заболевание органов дыхания. Большинство детских смертей от пневмонии также является последствием негативного влияния загрязнения воздуха. Количество смертности из-за загрязнения воздуха, приходящегося на каждые 100 тысяч человек, составляет 132, что в 1,4 раза выше средних показателей в мире», - говорится в отчёте национального аудиторского управления на тему «Фонд чистого воздуха и результаты проведённых в 2008-2016 гг. работ на иностранные и отечественные инвестиционные средства по снижению уровня загрязнения воздуха».

Как передает «Монголия Сейчас» за прошедшие 10 лет, когда борьба с загрязнением воздуха не продвинулась ни на шаг, показатель содержания вредных веществ постоянно превышает норму стандартов, что в свою очередь является главной причиной неинфекционных заболеваний или респираторной системы и хронических сердечно-сосудистых заболеваний у населения. Так, в Монголии по сравнению показателей 2008 года с 2016 годом, на 10 тыс. человек случаи сердечно-сосудистых заболеваний превышены в 1,7 раз, а заболевания органов дыхания – в 1,6 раз.

А выводы прошлогодней отчётности «Угроза опасности, загрязнение воздуха и детское здоровье», выпущенной национальным центром общественного здоровья совместно с Детским фондом ООН, говорят о том, что количество заболеваний органов дыхания на 10 тыс. человек резко увеличилось — в 2,7 раза. Воспаление лёгких стало второй причиной смертности детей в возрасте до пяти лет и установлено, что объём лёгких у детей, проживающих в наиболее загрязнённых районах монгольской столицы, на 40 процентов меньше, чем у детей, проживающих на периферии. По результатам проведённых ранее исследований, в случае если ситуация не изменится, к 2025 году экономическое бремя в сфере здравоохранения повысится на 33 процента.

Всемирная организация здравоохранения сравнила среднегодовые статистические показатели частиц воздуха стран мира и представила уровень их загрязнения воздуха. Так, в Монголии показатели в 6-10 раз превысили норму, рекомендуемую ВОЗ.