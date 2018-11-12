В Самарканде 6-летняя девочка подожгла колыбель с 2-месячным ребёнком

CA-NEWS (UZ) - В Каттакурганском районе Самарканда 6-летняя девочка подожгла колыбель, в которой лежал её 2-месячный младший брат. Дети с ожогами остались живы и находятся в больнице, сообщает МВД.

«10 ноября 6-летняя девочка, проживающая в Каттакурганском районе Самаркандской области, оставшейся без присмотра родителей и играя со спичками, сожгла колыбель, в котором находился 2-х месячный брат. Пожар был потушен родителями», - говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара девочка и ребенок были госпитализированы с ожогами.