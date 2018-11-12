Прокуроры Алматы отменили завышенный тариф на электроэнергию и вдвое снизили стоимость медсправок

CA-NEWS (KZ) - Коллегия прокуратуры города Алматы подвела итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, на заседании отмечены положительные результаты работы в сфере регулирования тарифов на коммунальные и медицинские услуги, защиты трудовых прав граждан и др.

Так, мерами реагирования отменен незаконно завышенный тариф АО «Алатау Жарык Компаниясы», чем предотвращены убытки потребителей на 2,8 млрд тенге ($7,5 млн). Введены компенсирующие тарифы коммунальными предприятиями-монополистами.

Скорректирована стоимость услуг по предоставлению медицинских справок в 22 организациях здравоохранения. Установлено, что последние в стоимость госуслуг по выдаче справок необоснованно включали расходы по заработной плате врачей, налоги и прочие выплаты. Мерами надзора удалось добиться снижения стоимости справок как минимум вдвое, а Центром по профилактике и борьбе со СПИДом эта услуга иногородним гражданам предоставляется бесплатно.

По акту надзора органами госдоходов проводится работа по компенсации более 30 млн тенге ($80,5 тыс.) налогов, необоснованно удержанных с 532 инвалидов.

По актам прокуроров выплачена задолженность по зарплате свыше 2,7 тыс. работникам на сумму порядка 400 млн тенге ($1,07 млн).

Выявлены нарушения в сфере образования, а именно факты необоснованного получения бюджетных средств высшими и средне-специальными организациями образования. В частности, 2 вузам и 15 колледжам города, искусственно увеличившим количество обучающихся по гранту, необоснованно выплачено из бюджета свыше 200 млн тенге ($537 тыс.).

Медицинским университетом им.Асфендиярова завышено количество лиц, получивших медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на сумму свыше 111 млн тенге ($297,9 тыс.), из которых 60 млн ($161 тыс.) возвращено в Фонд мерами прокурорского реагирования.

Снижена регистрация преступлений на 7,5% (с 48837 до 45194), в том числе тяжких и особо тяжких на 12% (с 3298 до 2757). Регистрация уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности снижена на 27%.

В свете гуманизации уголовного процесса число арестованных сокращено на 43% (с 2034 до 1162).