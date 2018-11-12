Бердымухамедову подарили ахалтекинского скакуна по случаю Праздника урожая

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане прошли торжества по случаю Праздника урожая, который подводит итог сельскохозяйственному году. Эпицентром праздничных мероприятий стал Ашхабад, куда из всех регионов приехали представители передовых хозяйств, мастера земледелия.

Как сообщает государственное информационное агентство, в столице состоялось чествование передовых арендаторов, механизаторов, ученых-агрономов, селекционеров и других специалистов-аграриев, вносящих вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. Также прошла церемония награждения специалистов сельского хозяйства, которым в соответствии с указом главы государства Гурбангулы Бердымухамедова вручена медаль «За любовь к Отечеству» и присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Туркменистана».

От имени работников агропромышленного комплекса страны президенту подарен ахалтекинский скакун Берекетли.

В рамках праздника была развернута выставка достижений АПК. В экспозиции, подготовленной представителями профильных ведомств, были представлены образцы продукции хлопководческой и хлопкоперерабатывающей, зерноводческой отраслей, животноводства, пищевой и текстильной промышленности, а также современной техники.

На выставке также было представлено разнообразие бахчевых, фруктов, овощей, ягод и зелени. Свои павильоны развернули велаяты страны.

Атмосферу праздника подчеркнули выступления бахши и хореографических коллективов, а также национальные виды борьбы и игры. В праздничных юртах гостей потчевали блюдами национальной кухни. Свои работы представили отечественные живописцы и ювелиры.