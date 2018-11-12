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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Бангладеш

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Бангладеше по совместительству Барлыбай Садыков вручил верительные грамоты президенту страны Абдул Хамиду.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе состоявшейся беседы после церемония вручения были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Б.Садыков ознакомил главу Бангладеш с основными приоритетами внешней и внутренней политики, масштабными политическими и экономическими преобразованиями в республике.

В свою очередь А.Хамид сообщил, что с теплотой вспоминает свой визит в Казахстан и участие в Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане в сентябре 2017 года и в торжественном закрытии Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

В завершение встречи дипломат подчеркнул, что казахстанская сторона готова и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Бангладеш в двустороннем и многостороннем форматах.

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