Комитет нацбезопасности задержал акима района в Восточно-Казахстанской области
- Казахстан, происшествия
- 10:43, 12 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Департамент Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской области задержал акима Жарминского района ВКО Н.Сыдыкова по подозрению в получении взятки.
Как сообщает пресс-служба КНБ, взятку в размере 800 тысяч тенге ($2150) он получил от предпринимателя за положительное решение вопроса о переоформлении права долгосрочной аренды земельного участка.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса Казахстана. Н.Садыков водворен в изолятор временного содержания.
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