В Казахстане глава Caspi bank опроверг информацию о банкротстве, которую рассылали посредством Whatsapp

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по мессенджеру WhatsApp стала распространяться рассылка, где парень на казахском языке призывал всех срочно опустошать счета в Kaspi bank, так как «руководители» уехали из страны вместе с деньгами вкладчиков.

Глава банка Михаил Ломтадзе отреагировал на ситуацию и показал общественности, что он никуда не уезжал. Сначала – при помощи фотографии со свежим выпуском одного из казахстанских изданий. А затем уже и в интервью Первому каналу «Евразия», которым высказал свое мнение о данной ситуации.

«Многие из вас получили какие-то странные сообщения о том, что меня нет в городе и у нас какие-то сложности. Я в офисе, работаю. Вам всем от чистого сердца от всех наших ребят желаю классной субботы и хорошего времяпровождения», - сказал глава компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Обращение Михаила Ломтадзе из головного офиса Kaspi! Разошлите друзьям Публикация от Kaspi.kz (@kaspibank)3 Ноя 2018 в 12:19 PDT

Как рассказали в программе «Аналитика» на Первом канале "Евразия", 1 ноября в работе мобильного приложения Kaspi.kz произошел технический сбой. Сотрудники сервиса оперативно известили клиентов, пояснили, что идет работа над исправлением неполадки, извинились за доставленные неудобства.

И на телефоны казахстанцев стали поступать сообщения, что это не технический сбой. На самом деле председатель правления банка Михаил Ломтадзе якобы сбежал из страны, прихватив деньги клиентов.

В ответ на распространявшуюся информацию руководитель пресс-службы, исполнительный директор Kaspi Маржан Ельшибаева на своей странице в Facebook разместила фотографию шефа с «Казахстанской правдой» стекущей датой.

«Зашла к нему в кабинет и обнаружила его со свеженьким номером Казправды. Особо не верящие могут приблизить дату и удостовериться. На вопрос, что отвечать журналистам - где сейчас шеф? - была интеллигентно послана... работать», - написала Маржан Ельшибаева.

Полицейские Алматы сообщили о задержании подозреваемого в распространении слухов о банкротстве Kaspi Bank, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

По информации ведомства, подозреваемый – 35-летний житель Астаны.

«В начале месяца посредством социальных сетей распространил ложную информацию в отношении деятельности и руководителя Kaspi Bank. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, в том числе по установлению других лиц, причастных к данному преступлению», – говорится в сообщении ДП.

В ходе презентации в Алматы глава фининститута Михаил Ломтадзе сообщил, что Kaspi bank в 2019 выйдет на IPO на Лондонскую биржу (LSE), передает LS.

«Я не знаю ни одну страну, где принято озвучивать свои планы, но вам я скажу. В 2019 году Kaspi bank планирует выйти на IPO на международную Лондонскую биржу»,- заявил Ломтадзе.