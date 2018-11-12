Туркменская делегация обсудила в Кабуле вопросы реализации проектов ТАПИ и ТАП

- Туркменистан, политика
- 10:52, 12 ноября 2018
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CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, руководителем Министерства иностранных дел Рашидом Мередовым совершила рабочий визит в Афганистан.
Как сообщает государственное информационное агентство, в Кабуле делегацию принял президент Мохаммад Ашраф Гани, который подтвердил приверженность Афганистана традиционному межгосударственному диалогу.
При участии афганского лидера и главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы состоялось обсуждение вопросов, касающихся реализации инициированных туркменской стороной проектов строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Иран (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железной дороги.
В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями были также рассмотрены вопросы реализации гуманитарных и экономических проектов.
В рамках визита состоялись туркмено-афганские межмидовские консультации, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям межгосударственного взаимодействия. Было также проведено заседание Совместной комиссии по сотрудничеству в области безопасности, по итогам которого подписан соответствующий протокол.