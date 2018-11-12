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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Причиной смерти четырёх детей в Ташкенте стало несоблюдение норм при проведении газопровода, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте после смерти четырёх детей в одной семье от отравления угарным газом, сносят дома застройщика, — об этом сообщил телеканал "Узбекистан24".

Как сообщается в видеорепортаже телеканала, в конце октября от отравления угарным газом погибли несколько человек из семьи Акбаровых. Причиной их смерти стало несоблюдение норм при проведении газовых труб в новостройке.

Новые дома построены внутри квартала, между девятиэтажками. Жильцы рассказали, что один из домов построен прямо над теплотрассой, полностью заблокировав доступ к ней в случае, если труба прорвется. Здания закрывают свет первым этажам, а расстояние между ними вместо положенных шести метров – всего три. Дорога настолько узкая, что пожарная машина не сможет подъехать к дому в случае возгорания. Этому же застройщику принадлежит и дом, в котором погибли четверо детей из одной семьи.

Проверка, начатая городской администрацией, выявила ту же проблему и в других строящихся домах этого застройўика. Как рассказал сотрудник Узбекского республиканского противопожарного общества Кодыржон Рахимов, дома не отвечают требованиям: нет дополнительных систем вентиляции, при установке газовых труб не соблюдены технические нормы.

Постройки признаны незаконными, и сейчас идут работы по сносу недостроенных домов.


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