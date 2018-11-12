Эмомали Рахмон призвал не допускать проникновение в ряды органов случайных людей

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня таджикской милиции, которое состоялось 10 ноября в Таджикском госфилармонии, выразил обеспокоенность ростом преступности в Таджикистане.

Глава государства подчеркнул, что согласно статистическим данным за 10 последних лет в стране выросло число преступлений, передает Азия Плюс.

«Например, если в 2008 году в стране совершено менее чем 12 тыс. преступлений, то в 2017 году этот показатель составил более чем 22 тыс. Только за 9 месяцев текущего года зарегистрировано почти 17,5 тыс. преступлений.

То есть за 10 последних лет число зарегистрированных преступлений увеличилось почти в два раза», - отметил Эмомали Рахмон.

По словам президента, в полтора раза увеличились случаи совершения тяжких преступлений и краж, преступлений с применением оружия, незаконного хранения оружия, нарушения правил дорожного движения, а совершение других видов преступлений - почти в два раза.

В 2017-2018 годах на дорогах страны зарегистрированы почти 2300 случаев ДТП, в результате чего погиб 721 человек, 2370 человек получили ранения различной степени, стали инвалидами.

«Другими словами, несчастной стала 721 семья, а тысячи детей – сиротами, решение социальных вопросов которых падает на государство», - подчеркнул президент.

Эмомали Рахмон выразил озабоченность ростом преступности среди несовершеннолетних: если в 2017 году несовершеннолетними или с их участием было совершено 690 преступлений, то уже за 9 месяцев текущего года эта цифра достигла 734.

"За каждым уголовным делом стоит человек со своими правами и свободами. Каждый незаконный допрос и необоснованный привод становится причиной смятения, беспокойства, душевного расстройства не только одного человека, но и его родных и близких, а хуже всего, снижает доверие людей к органам правопорядка. Не надо забывать, что главным мерилом является ваше служение народу и защита прав и свобод граждан. Именно поэтому ваша структура наряду с другими именуется органами правопорядка", - подчеркнул президент.