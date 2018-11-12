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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самолет казахстанской авиакомпании с третьего раза осуществил аварийную посадку в Португалии

CA-NEWS (KZ) - Самолет казахстанской авиакомпании «Эйр Астана» осуществил аварийную посадку в Португалии.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, 11 ноября на воздушном судне Embraer 190, находящемся на техническом обслуживании в Португалии, в ходе облета сработал сигнал технической неисправности. Экипаж принял решение сесть на запасном аэродроме в городе Бежа.

«Посадка осуществлена благополучно. На борту находились только члены экипажа», - отмечает ведомство.

Издание Jornal de Noticias сообщило, что самолет, который находился под техническим обслуживанием в Альверке и взлетел на «испытательный полет», объявил чрезвычайную ситуацию в небе над Лиссабоном и приземлился в Беже. Посадить самолет с «большим трудом» удалось только с третьей попытки. Два португальских истребителя F-16 при этом сопровождали воздушное судно.

Два из шести членов экипажа – 54-летний британец и 37-летний казахстанец - были направлены в больницу с симптомами тревоги и гипертонии. Оба в тот же день были выписаны.

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