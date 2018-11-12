Арбитражный спор между турецкой компанией и Казахстаном на $16 млн завершился в Париже в пользу РК

CA-NEWS (KZ) - Арбитражный трибунал при Международной торговой палате 8 ноября отклонил требования турецкой компании «Mağdenli Yer Hizmetleri ve TaşımaAnonim Şirketi» к Казахстану.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК, в марте 2015 года истец, который совместно с АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» является учредителем АО «АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки», инициировал арбитражный процесс против Казахстана. Истец обвинял республику в осуществлении мероприятий по экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов путем создания Международного аэропорта Атырау, а также заявлял, что РК обязана возместить дополнительные инвестиции турейкой компании в «АТМА - аэропорт Атырау и Перевозки».

Сумма требований составила около $16 млн плюс проценты и арбитражные издержки.

4 июня 2018 года в Международной торговой палате в Париже прошли основные слушания.

Изучив доводы сторон, трибунал отказал по всем пунктам требований истца. В решении отмечается, что государственными органами Казахстана не были совершены какие-либо действия по экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов, а также по воспрепятствованию возврата дополнительных инвестиций компании.

Арбитражный трибунал также подчеркнул, что казахстанская судебная система не нарушила прав иностранных инвесторов и действовала согласно принципам законности и справедливости.

Кроме того, трибунал постановил, что Казахстан не несет каких-либо обязательств по возврату дополнительных инвестиций истцу и заключил, что международные обязательства РК по защите иностранных инвестиций были полностью исполнены.

Таким образом, турецкая компания должна понести все расходы за организацию работы и арбитражные издержки на сумму около $500 тыс.