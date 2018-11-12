Узбекистан и Китай сотрудничают в сфере сохранения культурного наследия

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте и Хиве проходит семинар, посвященный проблемам реставрации и восстановления объектов культурного наследия. В мероприятии принимают участие представители Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Таджикистана и Узбекистана.

Государственное управление по охране культурного наследия Китая и министерство культуры Узбекистана организовали в Ташкенте и Хиве международный семинар "Актуальные проблемы работ по консервации, реставрации и восстановлению: теория и практика". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Узбекистана.

На семинаре изучается зарубежный опыт в сфере сохранении культурного наследия, а также направления сотрудничества в этой сфере.

По словам заместителя председателя Государственного управления по охране культурного наследия Китая Гуань Цяна, участники семинара имеют возможность ознакомиться с проделанной работой китайских специалистов по восстановлению исторических памятников и культурных ценностей в городе Хиве.

В мероприятии принимают участия представители Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Таджикистана и Узбекистана. Семинар продлится до 13 ноября.