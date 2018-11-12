В Стамбуле туркменские мигранты ограбили известного турецкого певца на $275 тысяч

CA-NEWS (TM) - Сообщения турецких СМИ о задержании туркменских мигрантов по подозрению в ограблении дома знаменитого певца Махсуна Кырмызыгюля в стамбульском районе Бешикташ на общую сумму в 1,5 миллиона турецких лир (275 тысяч долларов США), вызвал в Турции большой резонанс, передает Радио Азатлык.

Как сообщил 8 ноября турецкий телеканал «NTV», о преступлении стало известно 5 ноября. В этот день 85-летняя мать Махсуна Кырмызыгюля Файка Арык обратилась в полицию с заявлением о том, что она подозревает в ограблении дома 41-летнюю туркменскую мигрантку Миессер М., которая неделей раньше начала работать у неё дома в качестве домработницы.

Работники полиции провели обыск в доме, где жила Миессер в стамбульском районе Кючюкчекмедже и обнаружили 50 тысяч долларов наличными и 12 золотых браслетов, после чего задержали четверых туркменистанцев, проживавших в доме.

Источник в полиции Стамбула, говоривший с Радио Азатлык на условиях анонимности, рассказал, что подозреваемые прибыли в Турцию из Туркменистана и находились в стране нелегально. Поэтому они зная, что не смогут вылететь из аэропорта Ататюрк в Стамбуле, направились в Анкару, где по дороге были задержаны с 20 тысячами долларов и 300 граммами золота, рассказал полицейский.

Полиция сообщила, что Миессер, доставленная в Стамбул со своим мужем, украли из дома Махсуна Кырмызыгюля вещей на общую сумму 275 долларов США, в том числе наличными 130 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также 45 единиц драгоценных ювелирных изделий.

Телеканал «CNN Turk» сообщил, что задержанные в течение 24 часов после преступления, подозреваемые и четверо туркменских мигрантов, проживавших вместе с ними в одном доме, были допрошены, после чего в наручниках были доставлены в суд. В своём репортаже телеканал показал ход операции специальных сил полиции, а также обнаруженные наличные деньги и драгоценности.

Газета «Hürriýet» сообщила, что подозреваемые муж и жена на допросе в полиции заявили о том, что признают ответственность за кражу вещей, найденных при них, а четверо туркменистанцев, проживавших вместе с ними к краже не имеют отношения. Газета также сообщила, что подозреваемые ожидают слушаний в суде.

Напомним, что бывший президент Туркменистана Сапармурад Ниязов в 2006 году во время торжественного концерта в Ашхабаде в честь 15-летия Независимости Туркменистана, а также 83-летия создания Турецкой Республики, подарил выступавшему на торжестве Махсуну Кырмызыгюл свои золотые часы с драгоценными камнями стоимостью 500 тысяч долларов, что вызвало большой резонанс в СМИ.

Тогда певец в интервью журналистам заявил: «Он (С.Ниязов) "мой отец". Вместе с паспортом гражданина Туркменистана он мне подарил свои часы за 500 тысяч долларов. Эти часы сейчас хранятся в специальной ячейке в одном банке».