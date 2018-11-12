В Ашхабаде проходит Фестиваль японского кино

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде стартовал Фестиваль японских фильмов.

Как сообщают местные СМИ, в программу фестиваля вошли пять художественных и один анимационный фильм.

Зрителям будут представлены фильмы, созданные японскими кинематографистами с 2013 по 2017 год, сопровождаемые субтитрами на английском и русском языках. Среди них – историко-художественная драма «Сказка о самурайской кухне» режиссера Юдзо Асахары, киноадаптация популярного графического романа «Сэто и Уцуми» (Тацуси Омори) и анимационная картина «Поп и Кью» (режиссер Наоки Мияхара), повествующая о дружбе и вере в чудеса. Привлекут внимание зрителей и полные романтизма ленты – комедия «История моей любви» и драма «Влюблен в тебя в сотый раз», а также биографическая киноповесть о становлении одной из популярных японских музыкальных групп «Momoiro Clover Z».

Фестиваль, организованный посольством Японии в Туркменистане, продлится до 14 ноября.