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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская компания предложила выплатить проценты по облигациям ветчиной

CA-NEWS (CA) - Китайское животноводческое предприятие, испытывающее недостаток денежных средств, предложило держателям облигаций получить часть причитающихся им процентов в виде ветчины и мясных подарочных наборов, следует из документов компании, акции которой взлетели на фоне этих новостей, передает Reuters.

Компания Chuying Agro-Pastoral Group Co Ltd, которая ранее на этой неделе объявила о дефолте по облигациям, объяснила свое предложение дефицитом средств из-за недавней вспышки африканской чумы свиней в Китае.

Акции Chuying Agro-Pastoral, котирующиеся в Шэньчжэне, подорожали примерно на 10 процентов в пятницу.

Компания сообщила, что обсуждает с кредиторами схему «ветчина за проценты» для погашения задолженности по основной сумме и процентам в размере 271 миллиона юаней ($39 миллионов).

Владельцам бумаг было предложено получить основную сумму преимущественно в денежном эквиваленте, но в этом случае выплаты переносятся на более поздний срок.

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