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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан за девять месяцев посетили 350 тысяч российских туристов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в январе–сентябре 2018 года принял 350 тысяч российских туристов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом заявил посол центральноазиатской страны в Москве Бортижон Асадов, выступая на презентации в Новосибирске.

«За девять месяцев года в целом в стране количество посетителей увеличилось до 3,9 млн. Из России только за девять месяцев количество туристов достигло около 350 тысяч человек. В прошлом году это было 270 тысяч», — цитирует Асадова РИА Новости.

По словам дипломата, в январе–сентябре 2018 года в Узбекистане начали работать более 190 новых туроператоров, тогда как в 2017 году их было 128. Также дипломат отметил, что Ташкент упростил визовый режим.

В настоящее время граждане 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда в республику выросло до 17, куда входит и Россия.

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