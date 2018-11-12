Казахстан и Китай намерены решать проблемы, связанные с этническими казахами из Синьцзяне, в положительном ключе

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял посла Китая в РК Чжан Сяо и поздравил его со вступлением в полномочия.

Как сообщает пресс-служба МИД, они обсудили состояние и перспективы двусторонних политических отношений, актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействие по проблемам безопасности между Казахстаном и Китаем. Подчеркнута важность развития диалога по всему широкому спектру актуальных проблем современности, представляющих взаимный интерес.

По словам К.Абдрахманова, Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана, при этом Астана заинтересована в расширении присутствия казахстанской продукции, прежде всего, сельскохозяйственной, на китайском рынке.

Собеседники обсудили вопросы подготовки предстоящих встреч на высоком правительственном уровне, итоги которых, по их словам, придадут положительный импульс развитию всего спектра торгово-экономических и инвестиционных отношений двух стран.

Также стороны отметили, что казахская диаспора в КНР рассматривается как своеобразный живой «мост дружбы» между Казахстаном и Китаем. При этом достигнута договоренность, что проблемы, связанные с защитой прав и интересов этнических казахов из СУАР, будут решаться в положительном ключе на основе принципов взаимного доверия, добрососедства, уважения и в духе высокого уровня стратегического партнерства.

Министр выразил надежду на скорейшее возобновление выдачи индивидуальных, деловых и туристических виз КНР для граждан Казахстана.