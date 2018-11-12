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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженец Монголии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

CA-NEWS (MNG) - В Швеции 4-10 ноября состоялся 49-й чемпионат мира по пауэрлифтингу, в котором в весовой категории до 105 кг среди мужчин победил монгольский мастер спорта международного класса Д.Тумэнжаргал, передает Montsame.

На ЧМ спортсмены соревновались силовым троеборьем, включающим в себя приседание со штангой, жим лёжа и становую тягу. Подняв в положении лежа штангу весом 312.5 кг, Д.Тумэнжаргал стал обладателем золотой медали нынешнего ЧМ.

Напомним, что два года тому назад Тумэнжаргал выигрывал в своем весе серебряную медаль на чемпионате мира по сжатию лежа в Дании.

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