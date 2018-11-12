В Японии потерпел крушение военный самолет США

CA-NEWS (CA) - Американский военный ударный истребитель F/A-18 рухнул в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета. Два члена экипажа катапультировались и спасены, передает РБК со ссылкой на телекомпанию NHK. ​

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени в 250 км к востоку от города Наха.

По предварительным данным министерства обороны, причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.

Ударный истребитель F/A-18 взлетел с авианосца США «Рональд Рейган» и совершал тренировочный полет.