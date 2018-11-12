В Японии потерпел крушение военный самолет США
- Азия и мир, происшествия
- 13:28, 12 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Американский военный ударный истребитель F/A-18 рухнул в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета. Два члена экипажа катапультировались и спасены, передает РБК со ссылкой на телекомпанию NHK.
Инцидент произошел в 12:45 по местному времени в 250 км к востоку от города Наха.
По предварительным данным министерства обороны, причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.
Ударный истребитель F/A-18 взлетел с авианосца США «Рональд Рейган» и совершал тренировочный полет.
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