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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии потерпел крушение военный самолет США

CA-NEWS (CA) - Американский военный ударный истребитель F/A-18 рухнул в море в районе японской префектуры Окинава во время тренировочного полета. Два члена экипажа катапультировались и спасены, передает РБК со ссылкой на телекомпанию NHK. ​

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени в 250 км к востоку от города Наха.

По предварительным данным министерства обороны, причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.

Ударный истребитель F/A-18 взлетел с авианосца США «Рональд Рейган» и совершал тренировочный полет.

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