Российский футболист Андрей Аршавин завершил карьеру

CA-NEWS (KZ) - 37-летний российский футболист Андрей Аршавин завершил карьеру, сыграв 3 сезона за алматинский клуб «Кайрат». Матч с карагандинским «Шахтером», закончившийся ничьей 0:0, стал для него прощальным.

Как сообщает ФК «Кайрат», после финального свистка, на стадионе «Центральный» прошла церемония чествования футболиста, который поблагодарил болельщиков за поддержку в течение трех сезонов и признался о том, что оставил частичку себя в Алматы.

Андрей Аршавин провел в «Кайрате» три сезона, сыграв за это время более 100 матчей и забив при этом 30 голов и 37 ассистировав на партнеров по команде. Вместе с алматинским клубом он трижды завоевал «серебро» Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Казахстана.

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После церемонии прощания он ответил на вопросы журналистов.

- Что вы сейчас чувствуете?

- Ничего особенного. Чувство радости.

- Вы завершаете карьеру в «Кайрате» или в целом?

- Думаю, полностью завершаю карьеру.

- Какие у вас планы на ближайшее время?

- Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.

- Вы говорили, что хотели бы потренироваться с футзальным «Кайратом». Были насчет этого переговоры?

- Я уже разговаривал с Кака (главный тренер АФК «Кайрат»), хотел бы с ними потренироваться. Но, почему-то, опять не сложилось. Думаю, в эти две недели я успею.

- Вы говорили, что вы оставили в «Кайрате» частичку себя и своего сердца. Что вы в своей душе увозите домой из Казахстана?

- Теплоту людей, не только в Алматы, но и по всему Казахстану, поддержку. Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше.

- Вы будете приезжать в Алматы?

- Да, конечно. Но думаю не раньше, чем через год-два.

- Как вы оцениваете свою карьеру в Казахстане по пятибальной шкале?

- Лично мне все понравилось. Но я думаю, так или иначе должен был сделать хоть чуть-чуть, чтобы «Кайрат» занял первое место. К сожалению, этого не произошло. А второе место «Кайрат» мог бы занять и без меня.

- Какой матч для вас запомнился больше всего?

- С «Астаной» в прошлом году матчи были интересными. Какой гол запомнился больше всего? Наверное, гол в ворота «Тараза».

- До прихода в «Кайрат» вы ни разу не побеждали в национальных Кубках. Можно сказать, что прошлый год для вас стал особенным, когда выиграли Кубок Казахстана?

- Да, я понимал, что здесь у меня будет отличный шанс этого добиться. Я дочке обещал привезти ей медаль. Я сделал это, привез, она была счастлива.

- Мы видели сегодня, как вы очень сильно хотели забить. Настолько это было важно для вас?

- Понимал, что поддержка сегодня будет особенной. Мы перед игрой разговаривали. Хотели, чтобы забил сегодня Эсеола.

- Сейчас очень много выставочных матчей: Кубок Легенд, к примеру. Вы планируете принимать участие?

- Если будут приглашать, то да. До этого я в выставочных матчах не участовал, хотя меня приглашали, просто было далеко лететь.

- Вы стали не первым футболистом из России, выступавший в чемпионате Казахстана: Бесчастных, Тихонов, Титов и другие. Бесчастных запомнился тем, что у него были недоплаты со стороны клуба, в частности об этом говорил в российских СМИ. Титов запомнился тем, что у него был инцидент с журналистами. Каким бы лично вы хотели запомниться в данном контексте? Через 5 лет мы прочитаем в российских СМИ нечто подобное, как было с Бесчастных?

- Мои партнеры уже готовятся к тому, что потом я буду на Матч ТВ их «крушить» (смеется).