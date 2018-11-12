Таджикистан в ожидании запуска первого агрегата Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - До запуска первого из шести гидроагрегатов Рогунской ГЭС осталось четыре дня. Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию первого агрегата состоится 16 ноября при участии президента Эмомали Рахмона.

На церемонию пригласили представителей Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран. Сообщается, что приглашен и глава Узбекистана Шавкат Мирзияев. Против планов Таджикистана построить Рогунскую ГЭС выступало предыдущее руководство Узбекистана: в Ташкенте, в частности,заявляли об опасности прорыва плотины в связи с возможным землетрясением. Но в Душанбе говорили, что в стране работают другие гидроэлектростанции с таким же, как у Рогунской ГЭС типом плотины и они доказали свою сейсмоустойчивость на протяжении четырех десятков лет. Нынешнее руководство Узбекистана не возражает против строительства новой ГЭС на реке Вахш.

Освещать церемонию запуска первого агрегата Рогунской ГЭС будут местные и зарубежные журналисты. На прошлой неделе помощник президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода сообщил, что на церемонию приедут представители около 30 ведущих иностранных СМИ.

29 октября 2016 года было перекрыто русло реки Вахш, что положило начало возобновлению строительства плотины Рогунской ГЭС. Президент Эмомали Рахмон лично принял участие в перекрытии. Он управлял бульдозером, набросав тонны земли и камней, и первым выехал на противоположный берег.

​Инженерно-строительная компания Salini Impregilo (Италия) раньше заявила, что в 2018 году будут введены в эксплуатацию первые два агрегата Рогунской ГЭС. Правительство Таджикистана летом 2016 года подписало с этой итальянской компанией соглашение о достройке Рогунской ГЭС. По заявлению таджикских властей, сумма соглашения составит 3,9 миллиардов долларов. Только на строительство плотины водохранилища потребуется 1 миллиард 950 миллионов долларов.