В Баткене проходит встреча бизнесменов Кыргызстана и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Кадамжайском районе Баткенской области Кыргызстана проходит встреча около 30 бизнесменов из Кыргызстана и 20 – из Узбекистана. Как рассказали «Азаттыку» в администрации области, цель собрания заключается в укреплении сотрудничества.

С узбекской стороны во встрече участвуют представители Ферганской области. Предриниматели ищут пути укрепления торговых связей.

2017 год стал прорывным в торговых отношениях Кыргызстана и Узбекистана. Товарооборот превысил 250 млн долларов. Такого еще не было, отметил президент соседней республики Шавкат Мирзиеев во время визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент.

По итогам 2017 года Узбекистан вошел в топ-5 стран - торговых партнеров Кыргызстана, потеснив Турцию.