В Баткене проходит встреча бизнесменов Кыргызстана и Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 13:45, 12 ноября 2018
- Просмотров: 229
CA-NEWS (UZ) - В Кадамжайском районе Баткенской области Кыргызстана проходит встреча около 30 бизнесменов из Кыргызстана и 20 – из Узбекистана. Как рассказали «Азаттыку» в администрации области, цель собрания заключается в укреплении сотрудничества.
С узбекской стороны во встрече участвуют представители Ферганской области. Предриниматели ищут пути укрепления торговых связей.
2017 год стал прорывным в торговых отношениях Кыргызстана и Узбекистана. Товарооборот превысил 250 млн долларов. Такого еще не было, отметил президент соседней республики Шавкат Мирзиеев во время визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент.
По итогам 2017 года Узбекистан вошел в топ-5 стран - торговых партнеров Кыргызстана, потеснив Турцию.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком