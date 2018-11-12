Карагандинская область начала экспорт баранины в Китай

CA-NEWS (KZ) - Карагандинская область отправила первую партию мороженой баранины в 20 тонн в Китай. Согласно договоренностям, поставки мяса будут продолжены.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, экспорт осуществляется через мясоперерабатывающую компанию «Арай kz» с современным убойным цехом, оборудованным по немецкой технологии. 1200 голов скота предоставили крестьянские хозяйства Актогайского и Жанааркинского районов.

«Для карагандинских животноводов открывается рынок Китая. Область начинает экспорт мороженой баранины в эту страну. Расширение рынка сбыта даст толчок развитию овцеводства в регионе», - отметил заместитель акима области Серик Шайдаров.

По его словам, до конца ноября область должна отправить в Китай 300 тонн баранины и еще столько же в декабре. В будущем в поставках баранины может быть задействовано порядка 200 крестьянских хозяйств региона.

В Китай мясо доставляется по железной дороге.