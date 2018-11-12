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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Уфе презентуют туристический потенциал Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Уфе а рамках выставки «Форум туриндустрии» 14 ноября в 15:00 в ВДНХ ЭКСПО состоится презентация туристического потенциала Узбекистана.

В рамках промо-мероприятия «Путешествуй по Узбекистану» гостям продемонстрируют культурно-рекреационные возможности страны, расскажут о развитии гастрономического, эко и горнолыжного туризма.

Помимо этого посетителям представиться возможность угоститься узбекским пловом пловом, попробовать национальные напитки.


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