В Карагандинской области выращивают экзотические фрукты, кофе и оливки

CA-NEWS (KZ) - В «Топарских теплицах» в Абайском районе Карагандинской области выращивают экзотические фрукты.

По данным пресс-службы акимата региона, здесь имеется лимонарий, заложенный в 2000 году на 440 деревьев, и оранжерея, в которой плодоносят теплолюбивые растения.

В теплицах выращивают два сорта лимонов: «Юбилейный» и «Мейра». Саженцы привезены из Усть-Каменогорска, Москвы и Узбекистана. Сегодня с каждого лимонного дерева собирают до 100 кг фруктов. В среднем годовой урожай составляет 40 тонн.

В теплицах в настоящее время выращиваются мандарины, апельсины, грейпфруты, гранаты, папайя. Имеются кофейное и оливковое деревья. Нынешней весной посадили киви. В этом году выдался богатый урожай гуавы, хурмы и инжира.