На металлургическом комбинате «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария, пострадали 5 человек

CA-NEWS (KZ) - На металлургическом комбинате «АрселорМиттал Темиртау» 10 ноября произошло частичное разрушение трубопровода между конвертерным цехом и цехом обжига известняка.

Как сообщает пресс-служба Карагандинской области, в результате аварии произошло возгорание трубопровода газа, расположенного возле цеха обжига известняка. Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана.

По словам исполнительного директора комбината Вадима Басина, из-за частичного разрушения трубопровода комбинат сейчас работает в ограниченном режиме. Разработан план-график восстановительных работ. Восстановление производства займет порядка трех недель.

«Авария серьезная. Самое главное - обошлось без жертв. В результате происшествия пять человек получили травмы легкой степени тяжести. Все пострадавшие после оказания медпомощи в местной больнице отпущены домой. Сейчас необходимо восстановить полноценную работу комбината. Для выяснения причин аварии создана специальная комиссия. 12 ноября она приступает к работе», - рассказал он на совещании в акимате.

Отмечается, что расследованием обстоятельств и причин аварии займется комиссия Министерства по инвестициям и развитию РК под руководством председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности.