В Монголии открылось представительство Евросоюза

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга принял 12 ноября комиссара Евросоюза по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица, передает Montsame.

Баттулга выразил благодарность еврокомиссару за открытие представительства Европейского союза в Монголии в преддверии 30-летней годовщины сотрудничества между Монголией и ЕС.

Он также выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества и совместной реализации проектов и программ на взаимовыгодных условиях с открытием представительства ЕС в Монголии.

Невен Мимици отметил, что открытие представительства ЕС в Монголии укрепит партнерство между ЕС и Монголией и улучшит двухсторонние отношения на всех уровнях. Он также сообщил о целях своего визита в Улан-Батор, в частности, о реализации вопросов, упомянутых в подписанном 3 июня 2015 года меморандуме между ЕС и Монголией о сотрудничестве в области развития, и ознакомлении с ходом этих работ.

На встрече был рассмотрен вопрос об эффективном использовании безвозмездной финансовой помощи, поэтапно предоставляемой ЕС для привлечения иностранных инвестиций и повышения числа рабочих мест в Монголии.

Президент Х.Баттулга отметил «Хотя предоставляемые ЕС различные виды финансовой помощи вносят определенный вклад в развитие страны, но Монголия стремится в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, особенно, путем изучения и внедрения сельскохозяйственных технологий стран ЕС в Монголии, чем получать кредиты и финансовую помощь.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросу реальных возможностей для инвестиций и сотрудничества.