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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменской Федерации тяжелой атлетики грозят санкции WADA за работу с дисквалифицированным спортсменом

CA-NEWS (TM) - 37-летний туркменский штангист Умурбек Базарбаев, дисквалифицированный в 2015 году за употребление допинга, был привлечен Федерацией тяжелой атлетики страны к тренерской работе, вопреки запрету Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

По данным издания «Гундогар», теперь санкции грозят как самому Базарбаеву, так и федерации.

Базарбаев сдал положительный тест на анаболический стероид во время Чемпионата мира 2015 года в Хьюстоне (США) и был дисквалифицирован на 4 года (до 10.12.2019). Согласно статье 10 Антидопингового кодекса, в течение всего срока дисквалификации он не имеет права участвовать ни в каком качестве в соревнованиях или иной деятельности, связанной со спортом.

В случае, если спортсмен и нарушает установленный запрет, он получает повторный срок дисквалификации, который добавляется к концу первого срока.

Несмотря на это, имя спортсмена неоднократно упоминалось в качестве помощника главного тренера национальной команды.

Кроме того, Умурбек Базарбаев под измененным именем «Умурбек Базаров» указан на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (МФТА) в качестве персонального тренера лучшей туркменской штангистки Кристины Шерметовой, занявшей 7 место на прошедшем Чемпионате мира с личным рекордом.

По словам генерального директора МФТА Аттила Адамфи, о том, что Базарбаев работал тренером им стало известно несколько месяцев назад. «В этой связи мы приступили к соответствующей процедуре в его отношении, и эта процедура еще не завершена», – заявил Адамфи.

По словам президента Федерации тяжелой атлетики Бельгии и члена комиссии МФТА по чистому спорту Тома Гегебура, тренер - одна из наиболее влиятельных фигур из окружения спортсмена, и с моральной точки зрения использовать дисквалифицированного тренера недопустимо.

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