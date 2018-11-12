В Таджикистане мужчина оштрафован на $530 за нарушение закона об обрядах

CA-NEWS (TJ) - Житель города Гиссара Косимов Мумин Ахматович оштрафован на $530 за нарушение закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов».

Как сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана, один из пунктов указанного закона М.Косимов нарушил во время свадебной церемонии своей дочери.

В день свадьбы М.Косимов, согласно регламенту организовал угощение соседям и родственникам с 7 часов утра до 10 часов дня, однако вечером того же дня организовал угощение для своей родни в количестве более 50 человек.

Таким образом, Мумин Косимов нарушил один из пунктов закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» и решением суда оштрафован на 100 расчетных показателя, или на 5 тыс. сомони (более $520).

Согласно статье 8-й указанного закона физические лица имею право провести свадьбу с угощением для 150 человек и проведение «оши туи» для 200 человек.