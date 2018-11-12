Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан трех государств Центральной Азии.

Согласно указу, подписанному президентом Реджепом Тайип Эрдоганом, граждане Узбекистана, Казахстана и Таджикистана смогут находиться в Турции без визы в течение 90 дней вместо действующих 30 через каждые 180 дней.

Отмечается, что документ вступит в силу в течение недели.

Среди стран Центральной Азии 90-дневный безвизовый режим действовал только для граждан Кыргызстана. Для Туркменистана сохраняется 30-дневный безвизовый режим.