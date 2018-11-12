Фильм «Айка» завоевал Гран-при Международного кинофестиваля

CA-NEWS (KZ) - Фильм «Айка» о жизни кыргызской мигрантки в России завоевал Гран-при Международного кинофестиваля в немецком Котбусе, сообщается на сайте фестиваля.

«Последовательное повествование, работа камер и живая игра в фильме позволяют нам приблизиться к главному герою и жить ее жизнью. Этот документальный подход пересекает линию между вымыслом и реальной жизнью, что открывает нам глаза на проблему экономических мигрантов – одну из глобальных проблем нашего времени», – оценили картину члены жюри.

В главной роли фильма режиссера Сергея Дворцевого снялась казахстанская актриса Самал Еслямова, ставшая лучшей актрисой 71-го Каннского фестиваля.