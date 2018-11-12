Жизнь в Центральной Азии: Когда и как бунтовали заключенные

CA-NEWS (KG) - Последнюю неделю не утихают разговоры и публикации о бунте в колонии Худжанда на севере Таджикистана, где, по последним данным, убито 47 человек, еще 121 ранен. В связи с этим агентство CA-News решило вспомнить причины и количество жертв во время бунтов заключенных в колониях стран Центральной Азии.

Казахстан

11 июля 2011г. при штурме тюрьмы АК-159/21 в городе Балхаш Карагандинской области, по официальной версии, 16 заключенных подорвали себя с помощью кислородного баллона. Они пытались сбежать из тюрьмы.

Заключенные стреляли в часового из производственного здания, которое находится на территории колонии. Под обстрел попали еще три человека. Колонию оцепили, к ней были стянуты дополнительные полицейские силы, военные из близлежащей части, работники управления комитета уголовно-исполнительной системы, бойцы спецподразделения.

Побег не удался. Утром, как сообщали ленты новостей, с вооруженными бунтовщиками, которые укрылись в одноэтажном производственном цехе, начали вести переговоры.

Штурм откладывался, и появилась информация о том, что заключенные удерживают заложников. Речь шла о 30 заложниках, большинство из которых — заключенные, отбывавшие наказание в той же колонии. Штурм начался лишь во второй половине дня, ближе к вечеру. Спецназ ворвался на территорию колонии. В промзоне в этот момент прятались 16 бунтовщиков, которые, увидев приближающихся сотрудников спецподразделения, устроили взрыв. Был взорван кислородный баллон. Здание, в котором находились заключенные, в результате взрыва обрушилось.

Узбекистан

13 мая 2005 года группа вооруженных людей в Андижане штурмовала тюрьму и выпустила на свободу несколько тысяч заключенных. Также они захватили здание городской администрации.

Горожане, живущие рядом с андижанской тюрьмой, рассказывали, что нападение на тюрьму началось в полночь, когда к зданию подъехали полтора десятка автомобилей. Из них вышли люди, вооруженные автоматами и обрезами, и открыли огонь по охранникам, убив нескольких из них. Затем нападавшие открыли ворота и выпустили заключенных. По словам одного из очевидцев, толпа выходила из тюрьмы в течение 20 минут.

11 февраля 2005 года в Андижане начался судебный процесс над 23 местными бизнесменами, которым вменялось участие в запрещённой исламской секте Акрамия и сотрудничество с её основателем А.Юлдашевым. Предприниматели были известны в городе, так как жертвовали большую часть прибыли на благотворительность, обеспечивали большое количество рабочих мест, на своих предприятиях устанавливали минимальную зарплату выше государственного уровня, лечили и кормили рабочих. Суд сопровождался постоянными пикетами родственников и сторонников подсудимых.

12 мая 2005 года должно было состояться оглашение приговора и около суда стали собираться родственники и сторонники подсудимых. После того как полиция начала арестовывать собравшихся, было решено освободить заключенных силой. Приблизительно в 23:30 сторонники осуждённых бизнесменов двумя группами до 40 человек совершили нападение на патрульно-постовую службу УВД Андижанского вилоята.

В это же время другая группа в количестве 50-100 человек напали на расположение 34-й бригады Министерства обороны, в результате чего ими было похищено около 100 автоматов Калашникова, несколько гранат, а также автомашина марки «ЗИЛ-130». Всего, по данным правоохранительных органов Узбекистана, в ходе беспорядков было захвачено около 334 единиц оружия.

Около часа ночи члены этих боевых групп всего в количестве около 80 человек ворвались на территорию тюрьмы УЯ-64/Т-1, в которой содержались подсудимые бизнесмены, протаранив её ворота похищенным военным грузовиком. К моменту нападения в тюрьме содержалось 737 заключённых и осуждённых, из которых 527 были освобождены восставшими (около 470 из них впоследствии добровольно сдались властям). Часть заключённых впоследствии приняла участие в захвате здания областной администрации.

Согласно местным СМИ, вечером 13 мая 2005 года силовики заняли позиции на крышах, после чего в город вошли бронетранспортеры и началась беспорядочная стрельба по всем, кто находился на улице. До наступления темноты в Андижане был «восстановлен порядок».



21 декабря 2006 года в Туркмении во время бунта в тюрьме в районе местечка Овадан-Депе власти убили 23 заключенных, говорилось в письме, присланном в Туркменский Хельсинкский фонд по правам человека.

Весть о смерти президента Сапармурата Ниязова пришла в тюрьму 21 декабря к концу рабочего дня. Заключенные стали передавать новость друг другу, громко стуча по металлическим дверям. Через короткое время из тюрьмы стал доноситься шум, как из переполненного стадиона.

«Мы не смогли успокоить заключенных. Через некоторое время к тюрьме были стянуты вооруженные солдаты с собаками. На заключенных начали натравливать собак, но заключенные стали еще громче кричать: «Выпустите нас», - рассказывал служащий тюрьмы.

Администрация тюрьмы попросила подкрепления из Ашхабада. Через некоторое время над тюрьмой закружили два вертолета с вооруженными солдатами в масках. Когда солдаты, стреляя вверх, приземлились, шум поднялся с новой силой, заключенные стали стучать металлической посудой по решеткам и дверям. Солдаты в масках начали стрелять в сторону заключенных. В этой стрельбе были убиты 23 заключенных, говорится в письме, присланном в Туркменский Хельсинкский фонд по правам человека.

В 2007 году произошел новый бунт: в знак протеста против постоянных избиений и пыток заключенные стали массово вскрывать себе вены и прокалывать животы. Тех, кто нанес себе травмы, охранники приковали наручниками к решеткам, а начальник тюрьмы лично сыпал соль им на раны.

Официальное название тюрьмы Овадан-Депе (с туркменского переводится как "Живописный холм"), расположенной в пустыне Каракум, – учреждение строгого режима АГ-Д/5, туркменская политическая тюрьма, созданная для изоляции оппозиционеров, крупных чиновников, попавших в опалу, а также людей, обвиняемых в ваххабизме.

Экс-президент Сапармурат Ниязов лично участвовал в ее проектировании и курировал строительство. В Овадан-Депе, сообщают правозащитники, темные и неотапливаемые камеры, в которых душно летом и холодно зимой, антисанитария, нехватка питьевой воды, продуктов питания и лекарств, отсутствие медицинского обслуживания.

Кыргызстан

20 октября 2005 года в колонии строго режима «Молдовановка» в пригороде Бишкека начался бунт. Чтобы призвать заключенных к порядку, на место прибыл депутат национального парламента, председатель комитета по обороне и безопасности Тынычбек Акматбаев (брат Рысбека Акматбаева). Во время посещения колонии были убиты Тынычбек Акматбаев и трое его телохранителей.

По информации Минюста, поводом для недовольства стали условия содержания, а толчком – отказ администрации выполнить требование заключенных привести в зону «девушек».

Затем, чтобы успокоить взбунтовавшихся заключенных в колонию прибыл и премьер-министр Феликс Кулов. Он зашел в бунтующую колонию и потребовал выдать заложников и тела убитых. После этого ему были выданы тела депутата и трех его помощников. Заключенные также выдали тяжелораненого начальника Главного управления исполнения наказаний при Минюсте КР Икматулу Полотова.

В колонии на тот момент содержалось около 450 заключенных, среди них «вор в законе» Азиз Батукаев, которого признали виновным в убийстве парламентария.

Сразу после гибели брата Рыспек вывел на митинг к зданию правительства в Бишкеке примерно 500 человек. Пикетчики требовали у властей отставки премьер-министра Феликса Кулова, которого Акматбаев обвинил в организации убийства своего брата. По мнению Рысбека, Кулов находился в сговоре с Батукаевым.

Кулов называл обвинения в свой адрес «абсурдом». Однако сторонники Акматбаева настаивали на отставке премьера. Чуть позже митингующие перебрались к зданию парламента и выдвинули требование: в случае, если Кулов не уйдет, власти должны распустить законодательный орган страны.

Осеннее противостояние Акматбаева с Феликсом Куловым было прекращено после того, как президент Курманбек Бакиев встретился с родственниками убитого депутата и его братом.

10 мая 2006 года близ Бишкека был убит и сам Рыспек Акматбаев.



Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября 2018 года.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.

Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных

По последним данным, количество погибших во время бунта в колонии Худжанда составляет 47 человек. Официальную версию произошедшего власти еще не прокомментировали.