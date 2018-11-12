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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Казахстана готов продавать населению 12-13-килограммовые золотые слитки

CA-NEWS (KZ) - Портфель золота Национального банка Казахстана по состоянию на 5 ноября составил 342 тонны, что эквивалентно $13,5 млрд. Это ставит Казахстан на 15 место в мире по запасам драгоценного металла.

По данным финрегулятора, с момента реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах Национальный банк приобрел порядка 221 тонны аффинированного золота в слитках у отечественных производителей. В мае 2017 года ведомство запустило программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения.

Золотые слитки реализуются через банки второго уровня – АО «Народный Банк Казахстана», АО «Евразийский банк» и АО «Цеснабанк». Основным фактором обеспечения ликвидности рынка золотых слитков является возможность их обратного выкупа банками второго уровня с выплатой денег клиенту «день в день».

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. На сегодняшний день банками продано более 180 килограмм золота. Национальный Банк для повышения узнаваемости слитков казахстанских производителей планирует осуществлять операции на внешнем рынке по продаже аффинированного золота за свободно конвертируемую валюту в объеме до 2 тонн, или порядка 4% от объема золота, ежегодно приобретаемого у отечественных производителей.

В тоже время, при наличии спроса на полноразмерные слитки золота (весом порядка 12-13 кг) на местном рынке, Нацбанк готов осуществлять продажу таких слитков населению. Продаваемые слитки могут стать важным активом в портфеле инвестора, инструментом диверсификации, отмечается в сообщении.

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