В Екатеринбурге состоится открытие генконсульства Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Завтра, 13 ноября, в Екатеринбурге состоится торжественное открытие Генерального консульства Узбекистана, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Церемония поднятия флага республики начнется в 10:30. Участие в этом примут министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

Кроме того, завтра в регионе запланировано несколько мероприятий, направленных на расширение сотрудничества между республикой и Свердловской областью. В 09:30 в «Атриум палас отеле» состоится презентация туристического потенциала республики «Путешествуй по Узбекистану!».

Запланированы презентации культурно-рекреационных возможностей, развития гастрономического, эко- и горнолыжного туризма. Гости смогут попробовать блюда узбекской кухни, восточные сладости и насладиться танцевальным выступлением под аккомпанемент национальных мелодий. Все это завершится дегустацией плова и розыгрышем путешествия в республику.

Напомним, 6 ноября свердловский губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов обсудили перспективные направления взаимодействия между регионом и республикой. Одним из направлений сотрудничества может стать туризм.