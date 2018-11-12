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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Япония планирует помочь с подготовкой кадров для будущей АЭС в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Япония планирует оказать помощь Узбекистану в подготовке кадров для первой атомной электростанции, которую планируется построить в республике, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по развитию атомной энергетики ("Узатом").

Как передает РИА Новости, в начале сентября российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября.

По данным пресс-службы делегация "Узатома" провела в Токио встречи в департаменте по международному сотрудничеству в области ядерной энергии министерства экономики, торговли и промышленности Японии и агентстве атомной энергетики.

"В ходе встречи японской стороной была поддержана инициатива Узбекистана по строительству АЭС по технологии ВВЭР и выражена готовность сотрудничать и обмениваться опытом, в первую очередь, в области подготовки кадров", – говорится в сообщении. В частности, предложено организовать обучения узбекских специалистов в учебно-тренировочных центрах Японии.

Делегация "Узатома" посетила первую японскую АЭС "Токай", а также региональный центр по управлению рисками при стихийных бедствиях и институт по возобновляемым источникам энергии в префектуре Фукусима.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан 18-19 октября заявил, что при строительстве первой в республике АЭС будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сейчас генерирующих мощностей в Узбекистане.

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