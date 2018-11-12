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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Диссертацию и инвалидное кресло Стивена Хокинга продали на аукционе за $1 млн

CA-NEWS (CA) - Инвалидное кресло с электроприводом, которым пользовался британский астрофизик Стивен Хокинг, было продано на аукционе почти за 300.000 фунтов стерлингов ($391.740,00), а его докторская диссертация собрала почти вдвое больше. Все вырученные в ходе торгов средства пойдут на благотворительность, передает Reuters.

Хокинг, получивший всемирную известность благодаря исследованиям о происхождении Вселенной и долго боровшийся с парализовавшим его недугом, умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет.

Некоторые из его личных вещей, включая статьи, медали, награды и копия его книги «Краткая история времени», которую автор подписал отпечатком пальца, в четверг продали на онлайн-аукционе Christie’s, наряду с письмами и рукописями, принадлежавшими Исааку Ньютону, Чарльзу Дарвину и Альберту Эйнштейну.

Диссертация Хокинга под названием «Свойства расширяющихся Вселенных», которую он защитил в 1965 году, ушла с молотка за 584.750 фунтов при стартовой цене в 150.000.

Медали и награды были проданы за 296.750 фунтов при стартовой цене в 15.000 фунтов, столько же было выручено за моторизованное кресло.

Деньги, собранные в ходе девятидневных электронных торгов под названием «На плечах гигантов», которые провел лондонский аукционный дом Christie’s, будут направлены в Фонд Стивена Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

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