Южнокорейские компании построят в Казахстане солнечную электростанцию за $20 млн

CA-NEWS (KZ) - Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией южнокорейских предпринимателей во главе с директором компании «KK-KIUNSEN» Джоном Енг Суном.

Как сообщает пресс-служба акимата области, они обсудили реализацию в регионе инвестиционных проектов.

«Южную Корею мы знаем как страну с развитой технологией, сельским хозяйством и производством. Убежден, что в будущем мы сможем наладить контакты и в этих сферах, а также укрепим дружеские отношения между нашими странами. Туркестанская область является наиболее благоприятным регионом для развития не только предпринимательства. Кроме того, для инвесторов, желающих работать и создать новые проекты в регионе, предусмотрены различные льготы и возможности», - отметил глава области.

В свою очередь, гости выразили намерение построить в Байдибекском районе солнечную электростанцию мощностью 10 МВт. Стоимость проекта составляет 7,4 млрд тенге ($19,86 млн). Общая площадь возводимой станции в селе Жамбыл составит 1200 га. При реализации данного проекта будет создано 50 новых рабочих мест.