Известный узбекский журналист Бобур Комилов скончался в Турции

- Узбекистан, общество
- 17:13, 12 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Известный теле и радиоведущий Бобур Комилов, в последние годы работавший главой Информационного офиса ООН в Узбекистане, скончался после продолжительной болезни, сообщает Gazeta.uz.
Бобур скончался от болезни, с которой он боролся несколько лет. Пару дней назад журналист отбыл в Турцию для лечения, но увы врачам не удалось его спасти.
По информации сотрудников системы ООН в Ташкенте, 34-летний Бобур Комилов будет похоронен на родине в Сурхандарьинской области.
Бобур Комилов работал в новостной программе «Давр» телерадиоканала «Ёшлар», газете Uzbekistan Today, был автором радиопередач. Окончил магистратуру (международная журналистика) Университета Сити в Лондоне.
Многочисленные коллеги и друзья запомнят его жизнерадостным, открытым человеком и преданным своему делу профессионалом.