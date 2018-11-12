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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Известный узбекский журналист Бобур Комилов скончался в Турции

CA-NEWS (UZ) - Известный теле и радиоведущий Бобур Комилов, в последние годы работавший главой Информационного офиса ООН в Узбекистане, скончался после продолжительной болезни, сообщает Gazeta.uz.

Бобур скончался от болезни, с которой он боролся несколько лет. Пару дней назад журналист отбыл в Турцию для лечения, но увы врачам не удалось его спасти.

По информации сотрудников системы ООН в Ташкенте, 34-летний Бобур Комилов будет похоронен на родине в Сурхандарьинской области.

Бобур Комилов работал в новостной программе «Давр» телерадиоканала «Ёшлар», газете Uzbekistan Today, был автором радиопередач. Окончил магистратуру (международная журналистика) Университета Сити в Лондоне.

Многочисленные коллеги и друзья запомнят его жизнерадостным, открытым человеком и преданным своему делу профессионалом.

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