С середины декабря откроется прямой рейс Астана – Душанбе

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская авиакомпания «SCAT» с 14 декабря открывает новый рейс в столицу Таджикистана город Душанбе из Астаны.

По данным Комитета гражданской авиации, открытие рейса стало возможным благодаря проведенной работе авиационных властей двух стран в рамках межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров.



Рейсы по маршруту Астана – Душанбе – Астана будут выполняться 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям на воздушном судне типа CRJ-200. Продажа билетов уже начата.