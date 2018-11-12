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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С середины декабря откроется прямой рейс Астана – Душанбе

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская авиакомпания «SCAT» с 14 декабря открывает новый рейс в столицу Таджикистана город Душанбе из Астаны.

По данным Комитета гражданской авиации, открытие рейса стало возможным благодаря проведенной работе авиационных властей двух стран в рамках межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров.

Рейсы по маршруту Астана – Душанбе – Астана будут выполняться 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям на воздушном судне типа CRJ-200. Продажа билетов уже начата.

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