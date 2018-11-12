В Казахстане в ближайшие трое суток ожидается холодная погода без осадков

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в ближайшие трое суток, 13-15 ноября, ожидается холодная погода преимущественно без осадков.

По данным Казгидромета, обширный и мощный антициклон, сместившийся на республику с северных районов Европейской части России, вызвал значительное похолодание на всей ее территории. В воскресенье, 11 ноября, аномалия температуры воздуха была на 3-8 градусов ниже обычной для данного сезона, а в северных и восточных областях на 10-15 градусов. Лишь на крайнем юге и юго-востоке аномалия температуры была положительной.

Но, как отмечают синоптики, с продвижением антициклона на восток и продолжающимся затоком холода и на юге страны в ближайшие сутки значительно похолодает. Поэтому в предстоящие трое суток под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается холодная и преимущественно без осадков погода. Но к 15 ноября возможно небольшое повышение дневной температуры воздуха.

Консультативный прогноз погоды по городу Астана

на 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью -14-16, днем -6-8 градусов мороза;

на 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -11-13, днем -4-6 градусов;

на 15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -9-11, днем -3-5.

Консультативный прогноз погоды по городу Алматы

на 13 ноября: облачно, ночью и утром снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -10-12, днем -5-7 градусов;

на 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -12-14, днем -3-5;

на 15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -9-11, днем 0-2 градусов мороза.