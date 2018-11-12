Турецкие лицеи в Афганистане будут переданы властям, а затем фонду просвещения Турции

CA-NEWS (CA) - Силы безопасности Афганистана провели рейд в лицее, контролируемом сторонниками Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в западной провинции Герат, передает Anadolu.

Представитель администрации губернатора провинции Герат Джейлани Фархад сообщил агентству, что рейд в лицее проведен в соответствии с договоренностью между Афганистаном и Турцией по передаче школ террористического течения вначале афганским властям, а в последующем - в ведение Фонда просвещения Турции.

По его словам, рейд в лицее проведен на основании решения суда. Также начат процесс передачи лицея в ведение Фонда просвещения Турции.

Глава представительства Фонда просвещения Турции в Афганистане Муджип Улудаг отметил, что в соответствии с турецко-афганскими договоренностям, школы сторонников Гюлена передаются в ведения турецкого фонда.

Он напомнил, что в ведение Фонда просвещения Турции переданы две школы и два общежития в провинции Джаузджан.

«Родители и учащиеся могут быть уверены, что уровень образования в лицее Герата будет повышен», - сообщил Улудаг, отметив, что процедуры по передаче школы в ведение турецкого фонда уже начаты.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. В этом перевороте обвиняют Фетхуллаха Гюлена.