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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В новом году из Алтая в Узбекистан начнут поставки племенного скота

CA-NEWS (UZ) - В 2019 году планируется начать поставки племенного скота из Алтайского края в Узбекистан. Сегодня, 12 ноября, об этом сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев на оперативном совещании в правительстве Алтайского края, передают местные СМИ.

«Две тысячи племенных животных продано за пределами Алтайского края. География поставок охватывает 14 регионов России, а также несколько областей Казахстана. На первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который проходил в октябре, достигнуты предварительные договоренности о поставках скота в Узбекистан. Со следующего года Алтайский край планирует реализацию в Узбекистан крупного рогатого скота красной степной породы», - рассказал российский министр Александр Чеботаев.

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