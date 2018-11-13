При бунте в худжандской колонии погибли около 50 заключенных

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане во время бунта в худжандской колонии №3/3, погибли около 50 человек. Количество раненых пока не известно. Шесть охранников колонии находятся в больнице.

Корреспондент Радио Озоди в одном госучреждении увидел список погибших при подавлении бунта в худжандской колонии – там было не менее 50 фамилий. В настоящее время известно о гибели сотрудников колонии майора Мирсаида Кадырова и Эхсона Ёкубова – ранее их похороны прошли в Худжанде и Матчинском районе.

Официально власти по-прежнему не комментируют сообщения СМИ о бунте в колонии. Тем временем, стало известно, что убитых при подавлении бунта заключенных хоронят в закрытых гробах. Процесс похорон проходит под наблюдением сотрудников милиции.

Рукия Исмаилова, мать 23-летнего погибшего заключенного Бахрома Исмоилова, который был осужден на 12 лет по статье "наемничество", рассказала, что родным покойного не разрешают вскрывать гроб.

​«Меня вызвали в колонию под предлогом того, что мой сын заболел. В самой колонии я узнала, что его убили. Надзиратели сказали, что заключенные избили охранников, и те в ответ не сидели сложа руки. Гроб с телом Бахрома привезли на кладбище на машине «скорой помощи». Гроб сопровождали могильщик и несколько сотрудников милиции. На бумаге, которая была приклеена скотчем к гробу, мелкими буквами была написана его фамилия и имя. Мне не разрешили попрощаться с сыном. Никакого мусульманского обряда проведено не было. После похорон нам сказали, что такой обряд был совершен в самой колонии»,- говорит Рукия Исмаилова.

Беспорядки в колонии строгого режима вспыхнули в ночь на 8 ноября. Информационное агентство боевиков Amaq, а также источник в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что бунт организовал один из боевиков террористической группировки "Исламское государство".