Мэрия Душанбе осудила позорное поведение горожан на фестивале плова

CA-NEWS (TJ) - Мэрия Душанбе выразила сожаление по поводу «позорного поведения» некоторых граждан под занавес фестиваля «Оши палав» в столичном парке имени Фирдавси. 10 ноября толпа участников празднества набросилась на казан, в котором лучшие повара сварили самый большой в истории города плов. Источник в столичном хукумате сообщил Радио Озоди, что "некоторые участники этого зрелища уже наказаны".

Фестиваль плова «Оши палав», который 10 ноября проходил в парке имени Фирдоуси в Душанбе, обернулся скандалом. После того, как чиновники и организаторы праздника произнесли речи в честь самого большого в истории города плова, а высокопоставленные гости покинули фестиваль, организаторы сняли милицейские кордоны вокруг казана, где было около тонны плова. Голодная толпа немедленно набросилась на казан и начала есть плов прямо руками.

Сколько именно людей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время фестиваля – в ОМВД по душанбинскому району Фирдоуси не сообщили.

Плов для фестиваля приготовили 7 известных поваров Душанбе. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма. «Общий вес плова превышает одну тонну», – рассказал повар Содирджон Мухаммаджонов.

Помимо огромного «плова Душанбе», в парке плов готовили еще в 400 казанах, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Ташкенте приготовили самый большой в мире плов весом почти семь с половиной тонн. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса, а поскольку анонсировали приготовление гигантского плова громко, в центр города пришли сотни тысяч человек.

Однако к казану их не допустили: вход на шоу был по пригласительным от горадминистрации, которые получили дипломаты, местное госТВ и узкий круг работников столичных госорганизаций. Остальным предложили смотреть на плов на видеоэкранах.