В Астане появятся новые участки дорог с односторонним движением

CA-NEWS (KZ) - В Астане с 15 ноября появятся новые участки дорог с односторонним движением.

По даннм акимата столицы, изменения коснутся двух улиц в правобережной части города. Так, одностороннее движение планируется ввести на участках по улице Бухарбай батыра от проспекта Женис до улицы Азербайжана Мамбетова, и по улице Желтоксан от Кенесары до улицы Бухарбай батыра.

Введение одностороннего движения – часть работы по оптимизации дорожного движения и снижению нагрузки на улично-дорожную сеть. Ожидается, что внедрение одностороннего движения на обозначенных участках позволит обеспечить непрерывное движение транспортных потоков, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, благодаря уменьшению конфликтных точек со встречным потоком.

Согласно анализу, на участках улиц, где ранее было введено одностороннее движение, пропускная способность увеличилась в среднем на 30%. Вместе с тем введение новых участков с односторонним движением позволит улучшить эффективность ранее введенных участков, создавая сеть из одностороннего движения.