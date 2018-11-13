Сторонники ИГ планировали взорвать комендатуру 201-й российской военной базы в Душанбе, ранее главарь группы находился в Кыргызстане

CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы Таджикистана сообщили об аресте 12 человек, которые по заданию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) собирались совершить теракт в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе, сообщает Радио Озоди.

Группа была задержана 4 ноября, сообщил источник в ГКНБ Таджикистана. «Главарем группы был некий Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, потом через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ», сказал источник. Он отказался сообщить другие подробности, сославшись на секретность информации.

Тем временем стало известно, что допрос главаря группы происходил недалеко от 201-й РВБ в столичном Гипроземгородке.

В распоряжении Радио оказалось фото этого допроса – в нем видно, как несколько сотрудников спецслужб в масках допрашивают арестованного.

Очевидцами допроса стали местные жители.

«Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ. Мужчина также сказал, что их цель была комендатура военной базы», - рассказал один из очевидцев.

По словам жительницы Гипроземгородка Зумрад Сафарова, которая также стала очевидцем допроса, арестованный говорил также о притеснении мусульман в России. «Он подтвердил, что хотели взорвать военную базу и каяться не собираются», - отметила она.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года. За месяц до этого Москва подписала с Дамаском соглашение о размещении российской авиационной группы на базе в сирийской провинции Латакия в районе аэродрома Хмеймим на бессрочный период и на безвозмездной основе. Сообщается, что главной причиной военного вмешательства Москвы стало ее нежелание допустить крах режима Асада, оказавшегося к середине 2015 года в критической ситуации из-за наступлений ИГ.

По словам очевидцев, Сухроб говорил, что изначально планировали совершить взрыв в людном месте, но потом отказались от этой идеи.

«Мужчина также сказал, что они купили все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в одной из аптек района Мехколонна», сообщил другой очевидец, который предпочел остаться неназванным.

В августе спецслужбы Таджикистана сообщили о нейтрализации подпольной ячейки запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), члены которой собирались совершить несколько терактов. Одной из их целей была 201-я российская военная база в Душанбе, отмечается в статье.

В ходе спецоперации спецслужб были задержаны 14 человек. Всех арестованных признали виновными в наемничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы и терроризме. Главари группы Фахриддин Гулов и Махмуджон Азамов получили по 26 лет тюрьмы, остальные отделались семью годами.