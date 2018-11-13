В Узбекистан придут морозы до -13 градусов

CA-NEWS (UZ) - По сообщению Узгидромета, вечером 12 ноября и ночью 13 ноября по территории республики местами возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег). Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с.

13-14 ноября температура воздуха по территории республики понизится ночью до -2...-7, днем до 0...+5, по северу ночью до -8...-13, днем до -2...-7 градусов.

На этой неделе в регионах Узбекистана установится холодная погода до минус 13 градусов мороза, сообщает "Узгидромет".

Похолодание связано с вторжением на территорию Узбекистана через Западный Казахстан холодной и относительно влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской территории России.

По прогнозам синоптиков, днём 13 ноября в Ташкенте ожидаются небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег). Температура ночью -4...-6, днем 13 ноября +2...+4.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура ночью -8...-13, днем 13 ноября -2...-7 градусов. В Бухарской и Навоийской областях температура ночью -2...-7, днем 0...+5.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью -2...-7, днем 13 ноября 0...+5 градусов.

В Кашкадарьинской области температура ночью 0...-5, днем 13 ноября 0...+5 градусов. В Сурхандарьинской области температура ночью -3...+2, днем +3...+8 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0...+5 градусов.

В горных районах республики переменная облачность, температура ночью и днем 13 ноября -3...-8 градусов.