Новый праздник появился в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане появился еще один праздник.

Согласно постановлению правительства РК, подписанному премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, в республике 20 декабря будет отмечаться День Государственной фельдъегерской службы.

Государственная фельдъегерская служба была создана в конце декабря 1991 года. Она призвана обеспечивать доставку особо важной, секретной и правительственной корреспонденции высших органов государственной власти и государственного управления, правительственных учреждений и высшего военного командования, а также координацию взаимодействия с аналогичными службами других суверенных государств.