Из сектора Газа по Израилю выпущены 300 ракет после убийства полевого командира ХАМАС

CA-NEWS (CA) - «На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», - говорится 12 ноября в распространенном военными заявлении.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила ракеты по югу Израиля. Большинство из них перехватила израильская система противоракетной обороны, но часть ракет попала в жилые районы. Одна из выпущенных ракет попала в пустой автобус. В результате серьезно пострадал 19-летний молодой человек, находившийся рядом, передает Би-Би-Си.

В Армии обороны Израиля также сообщили, что в результате ракетных ударов были разрушены несколько домов в Израиле.

Вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа в ночь на 12 ноября, в результате которой были убиты семь палестинцев, в том числе высокопоставленный командир группировки.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9