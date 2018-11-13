Из сектора Газа по Израилю выпущены 300 ракет после убийства полевого командира ХАМАС

CA-NEWS (CA) - «На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», - говорится 12 ноября в распространенном военными заявлении.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила ракеты по югу Израиля. Большинство из них перехватила израильская система противоракетной обороны, но часть ракет попала в жилые районы. Одна из выпущенных ракет попала в пустой автобус. В результате серьезно пострадал 19-летний молодой человек, находившийся рядом, передает Би-Би-Си.

В Армии обороны Израиля также сообщили, что в результате ракетных ударов были разрушены несколько домов в Израиле.

Вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа в ночь на 12 ноября, в результате которой были убиты семь палестинцев, в том числе высокопоставленный командир группировки.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

В ответ ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам в секторе Газа. В результате атаки погибли два палестинца, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на местные власти.

«В ответ на вчерашнее преступление совместное командование палестинских группировок объявляет о начале ракетных бомбардировок поселений противника», - приводит газета заявление группировки.

По словам палестинских источников, отряд израильских военных въехал на территорию сектора на гражданской автомашине. Израильтяне застрелили семерых палестинцев - в их числе один из высокопоставленных командиров военного крыла ХАМАС Нур Бараке, сообщили в организации.

По данным Франс Пресс, шестеро убитых были членами ХАМАС, еще один состоял в одной из организаций "Комитетов народного сопротивления".

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что во время операции завязалась перестрелка, в которой был убит один израильский военный, еще один получил ранение средней тяжести.

Целью операции было не уничтожение или похищение террористов, а укрепление безопасности Израиля, заявили позже в израильской армии.

Согласно палестинским источникам, израильские военные проводили операцию в секторе Газа, в трех километрах от границы. Перестрелка началась после того, как вооруженные члены ХАМАС остановили автомобиль, в котором ехали израильские военные.

Представители военизированного крыла ХАМАС заявляют, что израильтяне открыли огонь, в результате чего погиб Нур Бараке, предположительно отвечавший за строительство туннелей под границей с Израилем.

По словам очевидцев, к перестрелке присоединились израильские танки и авиация.

Иерусалимский корреспондент Би-би-си передает, ссылаясь на слова бывшего израильского генерала, что скорее всего речь идет о разведывательной операции, которая столкнулась с препятствиями.

По его словам, информация о подобного рода операциях чрезвычайно редко становится достоянием общественности.

В связи с обострением обстановки в районе сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден прервать визит в Париж, где приниал участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщили в его пресс-службе.

Как отмечает корреспондент, обострение обстановки в секторе Газа произошло на фоне активных усилий Египта и ООН по достижению перемирия между Израилем и палестинцами.

Напряженность между Израилем и ХАМАС возросла в последние месяцы. С конца марта в секторе Газа были убиты более 200 палестинцев - в основном в ходе протестов вдоль границы в мае.

За тот же период погиб один израильский солдат - он был убит палестинским снайпером на границе Израиля и сектора Газа.